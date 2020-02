Catania-Ternana, le probabili formazioni

Il Catania scende in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. I rossazzurri devono ribaltare il 2-0 dell'andata subito in casa della Ternana. Vigilia di match molto movimentato con il caso Bojinov che tiene banco e non solo (c'è da registrare anche il ritorno dei gruppi organizzati della Curva Nord a sostegno degli etnei). La squadra di Lucarelli sogna l'impresa così come è già stata fatta dalla Juventus U23. Calcio d'inizio alle ore 15.00. Diretta scritta su IAM Calcio Catania dalle 14.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CATANIA (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Vicente, Biagianti; Biondi, Mazzarani, Manneh; Beleck. Allenatore: Lucarelli.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Parodi, Bergamelli, Celli, Mammarella; Salzano, Verna, Defendi; Partipilo, Torromino; Vantaggiato. Allenatore: Gallo

ARBITRO: Natila della sezione di Molfetta.