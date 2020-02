LIVE | Catania-Ternana 0-0 PT Di Molfetta sfiora il gol!

Il Catania scende in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. I rossazzurri devono ribaltare il 2-0 dell'andata subito in casa della Ternana. Vigilia di match molto movimentata tra il blitz della Guardia di Finanza a Torre del Grifo e il caso Bojinov che tiene banco e non solo (c'è da registrare anche il ritorno dei gruppi organizzati della Curva Nord a sostegno degli etnei). La squadra di Lucarelli sogna l'impresa così come è già stata fatta dalla Juventus U23.

CATANIA-TERNANA 0-0

CATANIA (4-2-3-1) Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Biagianti, Rizzo; Biondi, Mazzarani, Di Molfetta; Beleck. A disposizione: Furlan, Esposito, Marchese, Di Grazia, Welbeck, Salandria, Manneh, Barisic, Curcio, Capanni. Allenatore: Lucarelli

TERNANA (4-3-1-2) Tozzo; Parodi, Russo, Bergamelli, Celli; Verna, Palumbo, Salzano; Furlan; Vantaggiato, Torromino. A disposizione: Pernini, Nesta, Mucciante, Sini, Mammarella, Defendi, Proietti, Partipilo, Ferrante, Niosi, Onesti, Marilungo. Allenatore: Gallo.

ARBITRO: Natilia della sezione di Molfetta.

CRONACA DELLA GARA

29' DI MOLFETTA! Catania pericoloso: cross di Biondi, tiro al volo dell'attaccante, devia Tozzo in calcio d'angolo.

27' Proteste del Catania per un presunto fallo in area di rigore da parte di Torromino ai danni di Biondi. L'arbitro lascia proseguire.

24' SILVESTRI! Colpo di testa del difensore su cross da calcio d'angolo di Mazzarani, palla che termina alta sopra la traversa!

18' Di Molfetta pericoloso sulla fascia, palla in area, respinta dalla difesa in angolo. Sul susseguente corner, rovesciata di Beleck, poi sventa la difesa della Ternana.

12' Catania in avanti: tiro-cross di Mazzarani, palla che termina sopra la traversa.

7' Il Catania è in costante spinta, la Ternana si difende con ordine.

5' Catania in spinta che guadagna il primo calcio d'angolo: palla in area, Tozzo in uscita respinge.

4' RIZZO! Subito Catania in avanti, azione prolungata che termina con il tiro del centrocampista che finisce alto sopra la traversa!

1' Si parte!

PRIMO TEMPO

14.58 In tribuna fa il suo esordio, al Massimino, anche il nuovo amministratore delegato, Giuseppe Di Natale.

14.48 Presenti al Massimino quasi 3mila spettatori.

14.45 L'attenzione dei tifosi, però, non è rivolta solo al campo, ma anche a quello che è accaduto questa mattina a Torre del Grifo (clicca qui per le ultime info).

14.31 Le formazioni ufficiali: 4-2-3-1 per il Catania con Biondi, Mazzarani e Di Molfetta alle spalle di Beleck. 4-3-1-2 per la Ternana con Furlan alle spalle di Vantaggiato e Torromino.

14.30 Gentili lettrici e lettori di Iam Calcio Catania, un cordiale saluto da Andrea Carlino e benvenuti alla diretta scritta di Catania-Ternana.