Legrottaglie: "Bojinov ha fatto le visite, aspetto ufficialità"

L'allenatore del Pescara, Nicola Legrottaglie, ha parlato in conferenza stampa, prima del match contro il Cittadella. Spazio anche alla vicenda di mercato che ha visto Valeri Bojinov conteso tra Catania e Pescara: "Bojinov non l'ho sentito. Sono stato suo compagno, anche di camera, nel 2006 e lo conosco bene. Ha fatto le visite ma aspetto l'ufficialità. È un giocatore che dà il cuore, mi ricordo di un ragazzo che ci tiene molto. È un giocatore d'area. Incidenti di percorso ci possono essere, è normale. Però l'importante è prendere la strada giusta e non fermarsi".