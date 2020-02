Gladiator. Odje e quel gol da tre punti venuto da lontano

Grazie al gol siglato nel secondo tempo della gara contro il Francavilla, l'ivoriano Odje regala i tre punti al Gladiator in terra lucana.

La marcatura dell'esterno di attacco non è la prima di un calciatore africano con la maglia nerazzura. Andando indietro con il tempo, bisogna tornare alla stagione 2001/2002 quando il centrocampista senegalese Alice Kadam, non ancora diciottenne, realizzò la rete ai danni del San Giorgio Apricena, compagine neopromossa come i nerazzurri. Quella stagione si rivelò fantastica per i sammaritani che, allenati da mister Nello di Costanzo, vinsero al primo anno, il campionato di Serie D girone G.

Sono passati diversi anni dalla prima marcatura di un atleta africano e, per trovare la seconda marcatura, ritorniamo ai giorni nostri, alla stagione corrente. L'atleta tunisino Hassen Rekik, di ruolo attaccante, realizzò, sempre in trasferta, il gol della vittoria ai danni della Fidelis Andria, compagine pugliese, impelagata nei bassifondi della classifica.

Con la vittoria in terra lucana dello scorso turno, i sammaritani sono saliti a quota 28 punti e si allontanano momentaneamente dalla zona rossa. Il team allenato da mister Clemente Santonastaso sta preparando la delicata sfida, in casa al "Piccirillo", contro il Gravina. La compagine pugliese ha gli stessi punti dei sammaritani e verrà nella città del Foro per fare la sua partita. I sammaritani, forti della vittoria in trasferta, non hanno intenzione di fermarsi e, sospinti dal pubblico di casa, vogliono tornare a far punti al "Piccirillo".

Per domenica prossima i gladiatori potranno contare sul dodicesimo uomo in campo che, specialmente in queste situazioni, non ha mai fatto mancare il proprio supporto, per spingere i propri beniamini ad un successo interno che manca da troppo tempo.

