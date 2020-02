Il Catania ci prova, ma è eliminato (0-0). Ternana in finale

Niente rimonta, il Catania ci prova, con generosità e grinta, ma non riesce nel miracolo sportivo. La Ternana controlla e pareggia 0-0 e in virtù del 2-0 dell'andata si qualifica per la finale. Adesso per la società rossazzurra sarà tempo di pensare al proseguimento del campionato, ma soprattutto al futuro. I siciliani, comunque, sono usciti tra gli applausi del pubblico presente che ha apprezzato l'impegno profuso dalla squadra di Lucarelli.

Il Catania scende in campo con piglio battagliero, ma la Ternana controlla la sfuriata etnea. Ci provano Rizzo e Biagianti, ma l'azione più pericolosa capita a Di Molfetta poco dopo la mezz'ora di gioco, bravo Tozzo a dire di no all'attaccante. Gli umbri emergono nel finale di tempo e si affacciano dalle parti di Martinez con le conclusioni di Vantaggiato e Torromino. Nella ripresa il Catania ci prova, con generosità, ma anche con scarsa incisività negli ultimi 20 metri. Ci provano Pinto, Di Molfetta, Beleck e Curcio, ma senza grande fortuna. La Ternana resiste e alla fine si porta a casa la finale. Sfida con match di andata e ritorno contro la Juventus U23.

Andata: l'11 marzo allo Stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria

Ritorno: il 15 aprile allo Stadio "Libero Liberati" di Terni

CATANIA-TERNANA 0-0

CATANIA (4-2-3-1) Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Biagianti (74' Welbeck), Rizzo (81' Curcio); Biondi (56' Barisic), Mazzarani (56' Manneh), Di Molfetta (74' Capanni); Beleck. A disposizione: Furlan, Esposito, Marchese, Di Grazia, Salandria. Allenatore: Lucarelli

TERNANA (4-3-1-2) Tozzo; Parodi, Russo, Bergamelli, Celli; Verna, Palumbo (60' Sini), Salzano; Furlan (60' Defendi); Vantaggiato, Torromino (68' Ferrante). A disposizione: Pernini, Nesta, Mucciante, Mammarella, Proietti, Partipilo, Niosi, Onesti, Marilungo. Allenatore: Gallo.

ARBITRO: Natilia della sezione di Molfetta.

RECUPERO: 1', 5'

AMMONITI: Vantaggiato

ESPULSO: Silvestri

SPETTATORI: 3719 con 13mila euro di incasso.