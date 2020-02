Lucarelli: "Il più bel Catania della mia gestione. E sulla Finanza..."

L'allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli, ha parlato in conferenza stampa, dopo il match contro la Ternana: "Oggi abbiamo vinto prima che si giocasse ritrovando nostri tifosi. Nulla da rimproverarci, nei 180' non siamo stati inferiori alla Ternana. È stato il più bel Catania da quando lo alleno, mi ha riempito gli occhi. In un giorno come questo siamo riusciti ad isolarci, tutto questo è stato in una situazione ambientale difficile, oggi il blitz della Guardia di Finanza e mi chiedo perché oggi e non domani o ieri?".

PRESTAZIONE - "Abbiamo dato tutto, dobbiamo capire che questo è il nostro standard. Nel doppio confronto non temo nessuno, così mi commuove la mia squadra. Beleck? Ha dato un riferimento forte all'attacco, ha vinto tutti i duelli di testa, ma noi non siamo riusciti ad approfittarne. Potrebbe avere le caratteristiche giuste per noi, incrociamo le dita. Curcio? Non era al meglio, l'abbiamo portato per onor di firma, forse non è a disposizione nemmeno per domenica. Bojinov? Alle 10.30 ho ricevuto una chiamata da lui, siamo arrivati ad un'offerta superiore, praticamente 10 volte a quella nostra. Il Catania è mal messo, ma ha ancora appeal".