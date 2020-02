Coppa Italia: Milan-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Questa sera Milan e Juventus si affronteranno per l'andata della semifinale di Coppa Italia 2019/2020. Il calcio d'inizio risuonerà tra le Curve di S. Siro alle ore 20.45.

Il Milan, reduce dall'ennesima delusione in stagione (sconfitto nel Derby per 4 a 2), dovrebbe scendere in campo con: G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, The Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

La Juventus, in cerca del miglior stato di forma e reduce anch'essa da una sconfitta (subita contro il Verona), dovrebbe rispondere con: Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Milan-Juventus sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma streaming Rai Play (ed in replica su Rai Replay).

Il ritorno si giocherà all'Allianz Stadium di Torino il prossimo 4 marzo (mercoledì).