Champions League: la UEFA vuole aumentare il numero delle partite?

Secondo quanto riportato dal portale inglese The Times, la UEFA avrebbe intenzione di aumentare il numero di partite della Champions League a partire dal 2024.

Per farlo, l'esecutivo UEFA starebbe studiando due possibili soluzioni: secondo un modello già utilizzato dal 1999 al 2003, potrebbe essere aggiunto un secondo girone di qualificazione; superando le prime 6 partite, dunque, non si avrebbe accesso diretto agli ottavi, ma ad un nuovo gruppo da 4 squadre. Le prime due squadre qualificate nel secondo girone di qualificazione accederebbero direttamente alle semifinali. Inoltre, le 4 squadre qualificate sarebbero direttamente qualificate alla prima fase a gironi dell'edizione successiva della Champions League.

La seconda ipotesi è quella di incrementare il numero di squadre presenti in ogni girone di qualificazione, passando dai 4 attuali ai 6 in totale (facendo disputare, così, 10 partite di qualificazione anziché 6, come avviene oggi).