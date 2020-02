La FIGC apre all'on field review su richiesta diretta delle squadre

La FIGC ha comunicato oggi di essersi fatta "interprete delle richieste pervenute nelle ultime settimane da numerose società di Serie A ed ha anticipato informalmente alla Fifa la propria disponibilità a sperimentare l’utilizzo del challenge (la chiamata all’on field review da parte delle squadre), nei tempi e nei modi che l’Ifab eventualmente stabilirà".

Nel comunicato, inoltre, viene sottolineato come la FIGC creda fortemente nell'uso della tecnologia in campo: "[...] continuando il percorso già intrapreso, crediamo si possa portare il calcio in una dimensione sempre più vicina ai milioni di appassionati, senza intaccare l’autorevolezza dell’arbitro bensì fornendogli strumenti concreti di ausilio. Il presidente Gabriele Gravina, inoltre, ha condiviso con il designatore della Can A Nicola Rizzoli l’esigenza, già trasferita ai direttori di gara, di intensificare il ricorso all’on field review nei casi controversi che rientrano nell’ambito del protocollo internazionale. Ciò al fine di non alimentare polemiche strumentali che intacchino l’immagine del nostro campionato, che si appresta ad entrare nella fase cruciale della stagione".

La Classifica di Serie A è guidata dalla Juventus a quota 54 punti. Seconda posizione per l'Inter, che a parità di punti, è uscita sconfitta dal match di andata contro i bianconeri (abbiamo già affrontato l'argomento qui, date pure un'occhiata). La Lazio chiude il podio ad un solo punto di distanza dalla vetta (53 punti in 23 giornate).

L'Atalanta chiude il gruppo delle prime quattro che si contendono un posto nella prossima edizione della Champions League. Roma (39 punti) e Verona (34) occupano le due caselle utili per l'Europa League (5° e 6° posto, rispettivamente).