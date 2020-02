Bari, Corsinelli: "Guardiamo avanti senza fare calcoli"

Esterno alto o basso, sul versante destro o sinistro, anche mezz'ala se serve; la grande duttilità di Francesco Corsinelli ne fa un elemento assai importante nello scacchiere tattico a disposizione di mister Vivarini:

«Il pari di domenica non era di certo il risultato che volevamo; puntiamo sempre alla vittoria; dobbiamo guardare avanti, ci sono altre partite da giocare e vincere; noi ce la metteremo tutta.

Ora siamo concentrati sulla sfida al Picerno; sappiamo bene che quando si incontra il Bari le altre non si risparmiano; sarà una battaglia da affrontare con cattiveria e consapevolezza. E’ importante affrontare uno scoglio alla volta, domenica dopo domenica, senza fare calcoli o pensare al lungo periodo.

Contro il Monopoli il mister mi ha schierato a sinistra, non era la prima volta per me e sono stato felice di dare il mio contributo; sono a disposizione, spero di fare bene tutte le volte che verrò chiamato in causa»