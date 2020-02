La Vultur inizia da Cardito il suo cammino in Coppa Italia Nazionale

Si sono svolti questo pomeriggio, nella sala del Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti, i sorteggi per gli abbinamenti della Coppa Italia della Fase Nazionale di Eccellenza. Inizierà dal "Vittorio Papa" di Cardito il prossimo mercoledì 26 febbraio il cammino per la Vultur nel girone G. Si inizierà contro l'Afragolese, che in questa stagione sta giocando lontano dal "Luigi Moccia", ed attualmente prima in classifica nel girone A della massima serie campana. In caso di vittoria o successo la formazione di D'Urso il 4 marzo riposerà, mentre in caso di sconfitta riceverà il Corato, seconda della classe del massimo torneo pugliese. Chi vincerà il triangolare affronterà ai quarti di finale la vincente di San Luca-Giarre.