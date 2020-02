Marcatori D, Ravasi agguanta Casolla

Dopo un girone d’andata piuttosto sottotono i bomber del girone A di Serie D sono saliti di colpi e stanno dando vita a una lotta entusiasmante per la classifica cannonieri, Francesco Casolla resta a secco nel pareggio interno del Bra e viene raggiunto da Riccardo Ravasi che si procura e trasforma due rigori nella sconfitta del Borgosesia in anticipo. A una lunghezza dal nuovo duo di testa c’è Grassi in gol nel tre a zero del Seravezza a Verbania.

Quattro le doppiette di giornata, oltre a Ravasi due gol per Daniele Melandri (undicesimo e dodicesimo stagionale) che decide Real Forte Querceta-Chieri, doppiette anche per Francesco Felleca del Ghivizzano e Diego Frugoli del Seravezza che raggiunge la doppia cifra.

La classifica marcatori completa