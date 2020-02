Catania, entro il 16 febbraio pagamento di stipendi, Irpef e Inps

Il 16 febbraio è una giornata importante per le società di Serie C. Il Catania e tutte le altre squadre iscritte al campionato di terza serie sono chiamate a presentare alla Figc e alla Covisoc tutti i documenti relativi all'avvenuto pagamento per tutti gli emolumenti dovuti per il secondo trimestre calcistico (da ottobre a dicembre). Bisognerà certificare anche di aver assolto alle spettanze precedenti in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori. Dovrà essere documentato anche l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera.