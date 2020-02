Novellino: "Contento se Lucarelli riuscisse a portare in B il Catania"

Walter Novellino, ex allenatore del Catania, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TuttoC.com. Ecco le sue considerazioni in vista del match tra i rossazzurri e la Reggina: "Abbiamo da un lato una squadra programmata per vincere il campionato: la Reggina già dallo scorso anno progettava la costruzione di una squadra che potesse occupare la parte alta della classifica. D’altro canto troviamo un Catania che lo scorso anno aveva tutte le carte in regola per effettuare il salto di categoria e che nel corso degli ultimi mesi si è ritrovata in difficoltà per varie scelte che rispetto ma non condivido. Il divario sostanziale tra le due compagini al momento lo traccia la programmazione. I playoff? Sarei contentissimo se il mio collega e successore Lucarelli riuscisse a portare il Catania in categorie superiori, lì dove merita di stare. La piazza, così come quella di Reggio Calabria o del Palermo che al momento si trova in Serie D, meritano categorie superiori rispetto a quelle in cui navigano in queste stagioni: sono piazze che vivono per il calcio”.