Serie C, ecco il calendario dei playoff

La fase dei playoff di girone inizierà venerdì 1 maggio, poi il secondo turno sarà in programma martedì 5 maggio. Tutte queste gare saranno a gara unica (con match in casa della miglior classificata).

Domenica 10 maggio inizierà la fase dei playoff nazionale con partite di andata e ritorno.

I turno

domenica 10 maggio andata

mercoledì 13 maggio ritorno

II turno

domenica 17 maggio andata

mercoledì 20 maggio ritorno

semifinali

domenica 24 maggio andata

giovedì 28 maggio ritorno

finale

martedì 2 giugno andata

domenica 7 giugno ritorno.

Ecco il regolamento

Turno preliminare infra gironi

1° turno gara unica: 5° contro 10°; 6° contro 9° e 7° contro 8° (tre partite ed altrettante qualificate in ogni girone).

2° turno gara unica: vincenti delle tre sfide più la quarta classificata nella stagione regolare che gioca (in casa) contro la peggiore in classifica tra le vincitrici del primo turno. Le altre due vincitrici del primo turno si affrontano tra loro. (Due partite ed altrettante qualificate in ogni girone).

Ricordiamo lo scorrimento della graduatoria nel caso in cui sia vincitrice o finalista di Coppa Italia, casistica da valutare al termine del campionato e relativi posizionamenti.

Fase nazionale Play Off

1° turno fase nazionale: vi partecipano dieci squadre complessive. Sei arrivano dalle vincenti dei turni preliminari – due per girone – più le tre terze di ogni raggruppamento ed infine la compagine qualificata tramite la Coppa Italia (vincitrice o finalista) o in subordine, la quarta classificata del girone cui appartiene la vincitrice della manifestazione. Cinque partite di andata e ritorno con teste di serie da stabilire in base al posizionamento nella stagione regolare.

2° turno fase nazionale: accedono le vincenti delle cinque gare citate e le seconde piazzate nei rispettivi gironi. Quattro partite di andata e ritorno con teste di serie da stabilire in base al posizionamento nella stagione regolare.

Final four Play Off

Semifinali con gare di andata e ritorno tra le formazioni qualificate nelle quattro gare.

Finalissima con gare di andata e ritorno