Benevento. Ad Inzaghi l'Oscar come "Miglior Attore Non Protagonista"

Non potevano mancare i colori giallorossi negli "Oscar" della Serie Bkt: la Lega cadetta, infatti, ha assegnato, dopo votazione tra i followers, quattro statuette per quattro diverse categoria.

Il tecnico del Benevento, mister Filippo Inzaghi, è risultato vincitore dell'Oscar come "Miglior Attore Non Protagonista". L'allenatore dei sanniti è arrivato davanti a Liverani, Corini e Tesser, tre tecnici che hanno conquistato la promozione nello scorso campionato.

Per la categoria "Miglior Attore Protagonista", per la quale era in lizza anche Nicholas Viola, a vincere è stato Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia.

Il premio come "Miglior Attore Emergente" parla ancora bresciano ed è andato a Sandro Tonali. Infine, il premio come "Miglior Scenografia" è andato all'"Open Day" della prima giornata che ha visto impegnate all'"Arena Garibaldi" di Pisa i nerazzurri ed il Benevento.