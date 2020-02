Lazio-Inter, la carica di Milinkovic-Savic: "Entreremo cattivi"

Domenica sera, alle ore 20.45, la Lazio ospiterà l'Inter allo Stadio Olimpico di Roma per la 24° giornata di Serie A.

I biancocelesti occupano il terzo posto della Classifica ad un solo punto di distanza dalla vetta, occupata dalla Juventus (54 punti) e dall'Inter.

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista biancoceleste, suona la carica per i suoi: "Entreremo in campo cattivi", esordisce ai microfoni di Sky Sport 24. "Affronteremo una grande squadra, che ha appena vinto il Derby. Noi giocheremo in casa, starà a noi fare il nostro"

"Non pensavo potessimo essere così in alto", ammette Milinkovic-Savic. "Abbiamo alzato il livello di crescita cambiando la nostra mentalità. Sentiamo nominare la parola 'Scudetto', ma non ci pensiamo troppo. Per noi conta arrivare in zona Champions. Ovviamente, saremmo tutti contenti in caso di arrivo al primo posto".