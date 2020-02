I precedenti di Potenza-Rende a cura di Antonio Mocciola

Ancora scosso dalla batosta di Lentini (un clamoroso 4-1) il Potenza si ripresenta al "Viviani" con l'obbligo di battere il Rende, reduce dallo 0-0 casalingo con la Paganese. Disco rosso per i calabresi, che a Potenza hanno strappato solo 2 pareggi in 8 incontri, mentre nel computo complessivo i rossoblù prevalgono con 10 successi, contro i 5 dei silani e 2 pareggi. All'andata gli uomini di Raffaele vinsero 1-0. I biancorossi, da quando sono guidati da Rigoli, hanno raccolto solo 2 punti in 3 gare e sono inchiodati al penultimo posto.

1978-79 SERIE C2 POTENZA-RENDE 4-1 RENDE-POTENZA 1-0

1984-85 SERIE C2 POTENZA-RENDE 2-1 RENDE-POTENZA 1-0

1987-88 INTERR. POTENZA-RENDE 2-1 RENDE-POTENZA 2-1

1999-00 SERIE D POTENZA-RENDE 1-1 RENDE-POTENZA 0-2

2004-05 SERIE C2 POTENZA-RENDE 1-0 RENDE-POTENZA 3-0

2005-06 SERIE C2 POTENZA-RENDE 2-1 RENDE-POTENZA 3-1

2006-07 SERIE C2 POTENZA-RENDE 2-1 RENDE-POTENZA 1-2

2018-19 SERIE C POTENZA-RENDE 0-0 RENDE-POTENZA 0-2

2019-20 SERIE C RENDE-POTENZA 0-1

VITTORIE POTENZA 10 PAREGGI 2 VITTORIE RENDE 5

RETI POTENZA 21 RETI RENDE 17

A POTENZA VITTORIE POTENZA 6 PAREGGI 2 VITTORIE RENDE 0

RETI POTENZA 16 RETI RENDE 6