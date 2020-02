Catania, Lucarelli: "Stipendi pagati. Di Natale ci ha rassicurato"

Cristiano Lucarelli, tecnico del Catania, è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la capolista Reggina. Ecco quanto dichiarato: "Biagianti e Rizzo? Un po' di stanchezza c'è, non solo per loro. Giocando con questo modulo i centrocampisti sono quelli più sollecitati. In quella zona del campo dovremmo intervenire. Con quattro attaccanti loro vengono spremuti un po' di più. Anche Vicente e Salandria contro la Cavese hanno disputato una buona gara. Abbiamo passato una settimana difficile, quella di mercato, dove ci sono state tante partenze. I giocatori avevano anche un orecchio al telefono per capire se poteva succedere qualcosa. Dal momento che è finito il mercato si ci siamo guardati in faccia e la squadra si è tranquillizzata. Giochiamo contro un avversario importante che è meritatamente primo, quindi meglio in questo momento giocare con un avversario del genere che ci obbliga a restare sul pezzo. Spero che l'arrivo della capolista faccia allungare questa ferocia agonistica che con domani dobbiamo avere più che mai. Modulo? Il Catania può fare tutto, ha gli uomini giusti per giocare a 3 o a 4. Non escluso nulla, anche giocare con i tre difensori dietro. Abbiamo recuperato un po' di giocatori e numericamente non c'è necessità di chiamare qualche ragazzo dalla Berretti. Cosa cambia con l'eliminazione dalla Coppa Italia? Ho cercato di trattare campionato e coppa allo stesso modo. Abbiamo onorato la coppa fino alla fine, purtroppo non siamo riusciti a vincerla. Per il campionato vivo alla giornata. Se il Catania fosse quello della partita con il Monopoli è chiaro che mi devo guardare alle spalle. Se invece il Catania è quello delle ultime posizione possiamo cercare di consolidare la nostra posizione o scalarla di uno due posti. Questo è un girone in cui devi stare attento. Gli stipendi? Una rata è stata pagata, quindi siamo tranquilli per questo. Abbiamo parlato con l'ad Di Natale e ci ha detto che le ultime vicende non riguardano il Catania ma altre società di Pulvirenti".