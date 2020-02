Reggina, Toscano: "Non mi fido del Catania, fare molta attenzione"

L'allenatore della Reggina, Domenico Toscano, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Catania: "Il Catania porta molti uomini sopra la linea della palla, somigliano molto alla Vibonese come idea e quindi dobbiamo cercare di sorprenderli. Sarà determinante la fase di non possesso. Giovedì ho visto un Catania in salute, che ha voluto fare la partita e che ci ha provato. Non mi fido di nessuna partita, non solo del Catania. Ho parlato di più questa settimana ai ragazzi, perché le situazioni del Catania portano allo sfascio o al ricompattamento. Il Catania è stata costruita per un torneo da vertice, anche se ha cambiato tanti a gennaio. Abbiamo trovato la nostra ferocia, la nostra fame, ora non dobbiamo perdere la nostra voglia perché entriamo in una fase importante del torneo".