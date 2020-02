Loris Azzaro perde la vita: doveva arbitrare Brienza-Montescaglioso

Brienza-Montescaglioso non sarà arbitrata da Loris Azzaro della sezione di Aosta. Il 26enne, promosso da un anno alla CAI, ha perso la vita in un incidente stradale all'altezza di Volpiano, sulla A5 Torino-Aosta, Figlio del comandante della stazione dei Carabinieri di Aosta, frequentava la scuola per agenti di Polizia ad Alessandria. Il giovane era alla guida di una Jeep Renegade, coinvolta nel sinistro, avvenuto attorno alle 6 di questa mattina, con altre due vetture, una Bmw Serie 1 e un’Alfa Romeo Mito. Domani tutti gli arbitri scenderanno in campo con il lutto al braccio, in segno di vicinanza e fratellenza per il collega.