Cavese: uomini contati per la gara di Avellino. I convocati

Rifinitura per i biancoblu al Desiderio di Pregiato stamane agli ordini di mister Campilongo, che si preparano alla partita di domani ad Avellino ore 17:30

Lavoro a parte per De Rosa e Lulli entrambi per una distrazione muscolare, out Favasuli che ha comunque provato nella rifinitura per un problema al soleo. Badan, dopo esami strumentali effettuati, ha riportato una lesione di II grado al bicipite femorale della gamba sinistra: infortunio occorso durante il match con il Catania.

Terapie per Addessi, Rocchi e Cesaretti che riprenderà con i compagni martedì per un problema alla schiena in settimana.

Prima convocazione per il giovane difensore Francesco Romano classe 2001.

Portieri: 12 Bisogno, 22 Paduano, 37 Abibi

Difensori: 2 Polito, 13 Marzupio, 25 Spaltro, 26 Matino, 27 Romano, 28 Nunziante, 38 Ricchi

Centrocampisti: 4 Castagna, 17 Mirante, 21 Matera, 33 Bulevardi, 35 De Luca

Attaccanti: 7 Di Roberto, 9 Cernaz, 11 Sainz-Maza, 18 Germinale

Squalificati: D’Andrea (2), Marzorati, Russotto

Indisponibili: Addessi, Kucich, Rocchi, De Rosa, Lulli, Cesaretti, Favasuli, Badan

Non convocati: Galfano, Nunziata

Ufficio Stampa Cavese 1919