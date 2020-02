LIVE | Lecce-Spal 0-0. Ospiti subito aggressivi

Un bel banco di prova per il Lecce che dopo le due belle vittorie contro Torino e Napoli è chiamato alla prova del nove contro una diretta avversaria per la lotta alla salvezza. Di fronte ci sarà la Spal, ultima in classifica, che proprio in settimana ha cambiato la propria guida tecnica affidando la panchina a mister Di Biagio che è alla sua prima esperienza alla guida di un club di Serie A. Liverani dovrà fare sempre i conti con l'infermeria: out Farias, Babacar e Meccariello. Fischio d'inizio alle ore 15:00, teatro della sfida lo stadio "Via del Mare" del capoluogo salentino.

LECCE-SPAL 0-0

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu; Falco, Lapadula.

Spal (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Rega; Missiroli, Valdifiori, Castro; Di Francesco, Petagna, Valoti;

ARBITRO: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata;

AMMONITI: