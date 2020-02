Brindisi, Ciullo: "Peccato per il pubblico. Servirà la gara perfetta"

Alla vigilia di Foggia-Brindisi, derby pugliese valevole per la 24° giornata del Girone H del campionato di Serie D, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei messapici Salvatore Ciullo. Queste le sue parole:

"Non dobbiamo sbagliare nulla. Dobbiamo cercare di fare la partita perfetta per uscire indenni dallo Zaccheria, giochiamo contro la seconda in classifica e sappiamo delle qualità di questa squadra. Dobbiamo quindi rimanere concentrati e cercare di essere quasi perfetti. Quando giochi queste partita se non sei propositivo cercando di fare la tua gara, la perdi. Noi dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto, è normale che magari ci sono degli accorgimenti rispetto alle altre partite però andiamo a Foggia con la consapevolezza dei nostri mezzi.

Senza tifosi è una gara brutta, questo vale per entrambe le squadre. Giocare senza pubblico non è semplice e occorrerà maggior concentrazione. La posta in palio è alta per entrambe per cui è normale che tutti daranno il massimo".