Catania, l'ex Mascara: "Gran lavoro Lucarelli. Sul gol al Palermo..."

Nella giornata dei domani giocherà il suo derby. Stiamo parlando di Giuseppe Mascara, allenatore del Biancavilla che sarà di scena al Renzo Barbera per affrontare il Palermo. Uno stadio che rievoca piacevolissimi ricordi all'ex attaccante del Catania che segnò un gol da centrocampo passato alla storia. Intervistato da La Sicilia, Mascarinho è tornato su quel capolavoro; ecco un estratto: "Lo rifarei ancora oggi. Il calcio, per me, era istinto. Emozionato? Approdo al Barbera per la prima volta da tecnico, una notevole gratificazione. Lo considero il mio derby personale. Percorso difficile del Catania? Mi spiace tanto. Lucarelli? Sta facendo un ottimo lavoro. Nei momenti di difficoltà ha fatto scudo sul gruppo".