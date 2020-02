Foggia-Brindisi: i convocati di Corda

Sono 25 i convocati da mister Ninni Corda per Foggia-Brindisi, in programma domani pomeriggio, alle ore 14.30, allo stadio "Pino Zaccheria". Assente lo squalificato Di Masi oltre agli infortunati Salvi, Strumbo e Carboni. Per scelta tecnica, invece, non rientra nell'elenco Buono.

Di seguito la lista completa: