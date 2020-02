Benevento. Montipò: "Abbiamo dimostrato che sappiamo anche soffrire"

Al termine del match vinto dal Benevento sul Pordenone per 2-1 i colleghi di DAZN hanno intervistato il portiere giallorosso Lorenzo Montipò, autore di una ottima prestazione contro i neroverdi.

"Sono senza voce perché nella ripresa ho urlato molto. Abbiamo sofferto ma ci può stare perché non possiamo dominare tutte le partite. I numeri miei e della squadra mi fanno felice perché testimoniano la bontà del grande lavoro che stiamo facendo. La parata su Bocalon? Non mi ero nemmeno accorto che fosse in fuorigioco: ho agito di istinto.

Siamo a +20 ma dobbiamo aspettare Spezia e Frosinone per esserne certi sperando si possa restare così. Un aggettivo per noi? Direi compatti perché sappiamo soffrire come abbiamo fatto oggi pomeriggio e nella scorsa contro il Cosenza.

Stimoli? Il mister è un martello e non ci molla mai: ci da sempre una grande carica a prescindere dal vantaggio e dall'avversario di turno. Il pubblico di Benevento è fantastico: è il nostro dodicesimo uomo, ci da sempre una grande mano specie quando mancano le energie".