Spal. Di Biagio: "Sconfitta immeritata. Non siamo inferiori al Lecce"

Le parole di mister Luigi Di Biagio, al suo esordio come allenatore della Spal, dopo la sconfitta contro il Lecce. Questo il suo pensiero:

La situazione è complicata, ma ho visto la squadra crescere durante la settimana. Potevamo evitare qualche gol, ma oggi la salvezza è l'unica cosa che conta. Ho il dovere e l'obbligo di crederci. La squadra ha dimostrato di non essere inferiore al Lecce che, c'è da dire, sta facendo un campionato incredibile.

E' mancata l'incisività negli ultimi trenta metri, chi gioca alle spalle di Petagna deve dare il proprio apporto e riempire l'area di rigore. Ci sono state quattro occasioni per segnare e non ci siamo riusciti. Per me però la sconfitta di oggi è immeritata. La speranza è che la lotta salvezza si allarghi, ma noi dobbiamo fare punti e possiamo parlarne solo vincendo qualche partita. Oggi ho cercato di cambiare qualcosa, ma non potevo chiedere di più. Faccio fatica a valutare una gara del genere, noi dobbiamo solo insistere, insistere, insistere.