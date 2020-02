Under 25? Sei tifoso della Pro? Entri gratis al derby!!!

La Pro Vercelli vuole vedere il "Piola" pieno per il derby di lunedì 24 febbraio contro il Novara e lo dimostra con una promozione imperdibile, gli under 25 potranno entrare in Curva Ovest gratis.

Per i biglietti bisognerà recarsi nei botteghini nei seguenti orari:

- Martedì 18 febbraio: dalle ore 15 alle ore 18.

- Mercoledì 19 febbraio: dalle ore 15 alle ore 18.

- Giovedì 20 febbraio: dalle ore 15 alle ore 18.

- Venerdì 21 febbraio: dalle ore 15 alle ore 18.