Pordenone. Tesser: "Avremmo dovuto concretizzare di più"

Mister Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, ha così commentato, nella sala stampa del "Vigorito", la sconfitta patita dai suoi ragazzi per 2-1 sul campo del Benevento. Queste le sue parole ai media presenti:

"Abbiamo avuto due occasioni nitide prima del gol di Viola. Non avevamo concesso molto fino a quel punto ma nel calcio serve concretizzare. Potevamo pareggiare e non l’abbiamo fatto. Nella ripresa il Benevento è stato pericoloso nelle ripartenze. Abbiamo giocato bene e credo che il pari ci potesse stare. Il Benevento è una squadra forte, che sta facendo un campionato a parte: è frutto della mentalità che Inzaghi e del suo staff.

Se siamo stati secondi in classifica per tanto tempo significa che qualcosa c’è. Siamo una buona squadra ma ora ci gira male. Abbiamo concesso qualcosa ma abbiamo creato molto, siamo sfortunati e c'è bisogno di invertire la rotta ritrovando i tre punti. La classifica si sta accorciando dietro di noi. Il nostro obiettivo resta la salvezza: una volta raggiunta penseremo ad altro.

Il Benevento è compatto, vuole sempre vincere e gioca con cattiveria. Hanno qualità e tanta voglia. Oggi la partita era equilibrata ma è stata sbloccata da una grande giocata. Faccio i complimenti ad Inzaghi che sta facendo remare tutti nella stessa direzione e sta trasmettendo la giusta voglia a tutti.

Tremolada? E con noi da un paio di settimane ma gli ultimi minuti li aveva giocati ad agosto con il Brescia. Deve ritrovare la condizione, dopo un’ora non mi faceva più i rientri, l’ho visto affaticato.

In campionato sono mancate le antagoniste vere, quelle che hanno investito molto per allestire la rosa e questa è un’anomalia per il campionato di serie B. Credo verranno fuori alla distanza. Il torneo è di livello medio alto, tra i più difficili degli ultimi anni".