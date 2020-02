Benevento. Inzaghi: "La sfida adesso è solo contro noi stessi"

Il Benevento batte anche il Pordenone per 2-1 volando momentaneamente a +20 sulle inseguitrici. Questo il commento di mister Inzaghi, tecnico della compagine sannita, dopo il successo sui neroverdi di Tesser:

"Sono dispiaciuto per il gol preso ma felice per la prestazione. Sapevamo che il Pordenone è una squadra forte e in lotta per la promozione e ci abbiamo messo carattere. Inoltre abbiamo saputo soffrire quando ce ne è stato bisogno. Avremmo dovuto chiuderla perché certe partite si possono sempre riaprire. Il nostro momento è difficile ma in settimana avremo diversi rientri.

Mettendoci 4-4-2 potevamo aggredirli meglio con i 4 in avanti ma abbiamo anche sofferto qualcosa non avendo il centrale basse che prendeva il loro trequartista. Montipò è stato bravo ma, ripeto, si doveva chiudere prima. Il modulo scelto serviva ad esaltare le caratteristiche di Improta. Sono felice di aver fatto debuttare Di Serio: il nostro settore giovanile produce giovani di valore e spero di poter premiare altri ragazzi come fatto oggi.

E' difficile chiedere di più a questi ragazzi, ormai posso dirgli di lottare per se stessi. I complimenti devono essere fatti a loro. Io li faccio anche al Pordenone che ha giocato a viso aperto.

La coreografia iniziale dedicata ad Imbriani è stata fantastica e faccio i complimenti ai ragazzi della curva. Siamo felici di poter dedicare la vittoria ad Imbriani, un ragazzo che ho conosciuto solo da avversario ma che sono felice di aver onorato perché capisco quanto sia importante per questa piazza".