Lecce. Sticchi Damiani: "Risultato figlio dell'entusiasmo"

Le parole del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, in zona mista subito dopo la partita contro la Spal terminata con il risultato di 2 a 1. Queste le sue parole:

Questo risultato è anche figlio dell'entusiasmo, del fatto che la gente abbia riempito il Via del Mare e ci ha dato tanta forza perché oggi eravamo in piena emergenza, tantissimi infortunati: Farias, Babacar, Gabriel, Saponara, Rispoli e Falco a partita iniziata. Questa squadra senza tanti giocatori contro un avversario che aveva assoluto bisogno di punti ha fatto qualcosa di difficilissimo perché vincere una partita del genere è già difficile di per sé, fallo in queste condizioni ancora di più.

Sicuramente si prova attraverso il gioco ad arrivare al risultato, anche se oggi eravamo un po' snaturati, ma oggi vanno veramente elogiati per l'impegno e la dedizione totale, me li sono abbracciati uno per uno. Noi abbiamo un obiettivo molto chiaro: non possiamo concederci né il lusso di fermarci né il lusso di adagiarci su una classifica che per una domenica può essere bella. Per me da domani bisogna subito mettersi a lavorare e cercare di recuperare i tanti infortunati.