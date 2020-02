Catania, la probabile formazione contro la Reggina

La delusione cocente dell'eliminazione dalla Coppa Italia è passata, il Catania deve guardare al campionato e soprattutto a consolidare la propria posizione in zona playoff. Il momento, però, è duro soprattutto fuori dal campo con la scadenza di lunedì 17 a fare paura (anche se Lucarelli ha tranquillizzato in conferenza stampa). Domenica pomeriggio, poi, arriva la capolista Reggina, lanciatissima verso la promozione diretta in Serie B e vincente, lunedì scorso, nel match contro la Ternana.

FORMAZIONE - Quale undici titolare contro la capolista? In difesa pochi dubbi per Lucarelli: in porta ci sarà Furlan, linea difensiva a quattro (ma non si può escludere nemmeno quella a tre) con Calapai e Pinto esterni, Silvestri e Mbende centrali. In mediana spazio a Vicente con Salandria, sulla trequarti agiranno Biondi, Mazzarani e Di Molfetta. Beleck sarà il centravanti.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Silvestri, Mbende, Pinto; Salandria, Vicente; Biondi, Mazzarani, Di Molfetta; Beleck. Allenatore: Lucarelli.