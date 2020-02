Gilardino: "La salvezza passa dalla sfida contro la Pergolettese"

Le due vittorie contro Gozzano e Pontedera hanno sicuramente dato tranquillità all'ambiente vercellese in attesa del match odierno contro la Pergolettese presentato da mister Gilardino: "Le due vittorie consecutive sono state importanti per consolidare il nostro lavoro, sarà una partita insidiosissima, difficile, la Pergolettese si giocherà la partita della vita, ha cambiato guida tecnica dopo l'inizio stagione difficile, sono una squadra a livello di singoli molto preparata, troveremo un'ambiente tosto ma da parte nostra se avremo la stessa fame che abbiamo messo nelle ultime due sfide usciremo vittoriosi o quanto meno con un'ottima prestazione.

Siamo molto giovani come dico da inizio anno, a volte sbagliamo e quando lo facciamo cerchiamo di lavorarci su, il nostro pensiero è quello di raggiungere la salvezza e questo obbiettivo passa dalla partita contro la Pergolettese, dovremo farci trovare pronti. Non recuperiamo nessuno degli infortunati, sono tre giocatori importantissimi per noi, in questo momento è fondamentale per noi l'equilibrio che non deve mai mancare".