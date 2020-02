Roma-Lecce: info biglietti settore ospiti. Residenti solo con tessera

E' ufficialmente partita la vendita dei biglietti del Settore Ospiti validi per la gara del Campionato di Serie A 2019/2020 ROMA – LECCE in programma domenica 23 febbraio 2020, presso lo Stadio “Olimpico” di Roma inizio ore 18:00.

Questi i prezzi e modalità di acquisto: è possibile acquistare i tagliandi per il Settore Ospiti (Distinti Ospiti, ingressi 50/52), al costo di € 35,00 INTERO più diritti di prevendita.

Punti Vendita: Rete Vivaticket sul territorio nazionale / online sul sito.

Limitazioni: In base alla Determinazione dell’ONMS n°8/2020 per l’incontro Roma – Lecce, connotato da elevati profili di rischio, si dispone la seguente misura organizzativa: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Lecce ai soli possessori di tessera di fidelizzazione U.S. Lecce. Biglietti settore Ospiti non cedibili.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti. Il termine della vendita dei biglietti del Settore Ospiti è fissato per le ore 19:00 di sabato 22 febbraio.