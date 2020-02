Cessione Catania, novità in arrivo la prossima settimana?

Qual è il futuro del Calcio Catania? Più che il campionato, a tenere banco nei discorsi tra gli addetti ai lavori e non solo è il futuro della società al termine della stagione.

Lunedì 17 dovranno essere pagati tutti gli emolumenti per tesserati e dipendenti, oltre ad essere in regola con Irpef e Inps. In conferenza stampa l'allenatore degli etnei Cristiano Lucarelli ha confermato che gli stipendi sono stati pagati e ha avuto dall'amministratore delegato Giuseppe Di Natale rassicurazioni in merito al futuro immediato. L'auspicio di tutti è di evitare punti di penalizzazione che renderebbero la rincorsa ai playoff molto più difficile, oltre a deprimere l'ambiente già provato dalle ultime vicende.

Secondo quanto segnala La Sicilia, la prossima settimana potrebbe esserci novità in merito alla trattativa con il comitato per l'acquisizione del Catania Calcio con la coppia Pagliara-Pellegrino in prima linea. Firmato il patto di riservatezza tra le parti, i prossimi giorni potrebbero essere il preludio per una nuova fase della trattativa che, allo stato attuale, è lontana dal definirsi conclusa.

Intanto c'è il campionato e oggi arriva la capolista Reggina: quale migliore occasione per mettersi alle spalle il periodo grigio? Lo scopriremo al termine del match del Massimino.

