Campobasso-Atletico Porto Sant’Elpidio: le probabili formazioni

Tornare a vincere per se stessi, per non dire addio alla speranza di agganciare il primo posto e, perché no, per mettere pressione agli avversari. La squadra di Cudini, dopo due pareggi consecutivi contro Pineto e Matelica, ospita l’Atletico Porto Sant’Elpidio con l’obiettivo dei tre punti. Tre punti che mancano al Nuovo Romagnoli da circa un mese (4-0 al Tolentino).

Con il pareggio di domenica scorsa è salito a quindici il numero di risultati utili consecutivi del Campobasso, ma i due pareggi, hanno rallentato il cammino di Cogliati e compagni che ora non possono più permettersi di perdere punti nelle undici gare che mancano al termine del campionato. Di queste, il Campobasso sei le giocherà al Nuovo Romagnoli.

Si comincia oggi contro l’Atletico Porto Sant’Elpidio, formazione che, come i rossoblù, è in serie positiva da più giornate. Sono infatti sette i risultati utili consecutivi dei marchigiani (due vittorie e cinque pareggi), ultima sconfitta il 15 dicembre scorso in casa contro il Montegiorgio. Gli undici punti conquistati, hanno consentito alla formazione allenata da Eddy Mengo di salire al 12° posto a quota 28, più sette dalla zona playout.

Mengo, deve rinunciare al portiere Federico Gagliardini, infortunatosi domenica scorsa, sarà operato nelle prossime ore. Al suo posto il giovane Mariani. L’ex Vastese Palestini potrebbe essere favorito a Frinconi.

“Speriamo in una prestazione importante – ha dichiarato Mengo alla vigilia - ci siamo preparati bene per questa gara, siamo fortunati di poter rappresentare Porto Sant’Elpidio a Campobasso. Giocare in uno stadio bello e importante è il frutto dei sacrifici e dei risultati della scorsa stagione. Chi sarà della partita dovrà ritenersi fortunato di giocare contro una squadra blasonata come il Campobasso. A proposito dei rossoblù, Mengo ha detto – affrontiamo la squadra più in forma, reduce da 15 gare positive, la più forte tra quelle di prima fascia. Sono al completo e per noi sarà più stimolante affrontarla”.

Nel Campobasso, Cudini ha tutta la rosa a disposizione, l’allenatore originario proprio di Porto Sant’Elpidio, ha convocato 24 giocatori. L’unica novità potrebbe essere il ritorno dal primo minuto di Candellori in luogo di Sanseverino.

A dirigere la gara è stato chiamato il sig. Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza assistito, nell’occasione da Dario Maione di Nola e Domenico Castaldo di Frattamaggiore.

Calcio d’inizio alle ore 14:30.

Le probabili formazioni:

CAMPOBASSO

Raccichini, Martino, Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori (Sanseverino), Cogliati, Alessandro, Zammarchi. A disp.: Natale, Fabriani, Sbardella, La Barba, Sanseverino (Candellori), Barbetta, Tenkorang, Giampaolo, Musetti. All. Cudini

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO

Mariani, Morazzini, Perini, Frinconi, Borghese, Ficola, Palestini (Fermani), Miccoli, Maio, Cuccu, Ruzzier. A disp: Faini, Manoni, Nicolosi, Diarra, Orazi, Mazzieri, Fermani (Palestini), Niane, Mandolesi. All. Mengo

Diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://campobasso.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/citta-di-campobasso-atletico-porto-sant-039-elpidio/332786.html