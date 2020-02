SERIE D - Foggia-Brindisi LIVE, diretta testuale del match

Scenderanno tra poco in campo allo stadio "Pino Zaccheria" di Foggia le formazioni di Calcio Foggia e Brindisi. Terzo derby consecutivo per i rossoneri che dopo le vittorie su Audace Cerignola e Taranto affrontano ora i messapici di Ciullo, 8° in classifica ed a secco di vittorie da 7 turni.

Imperativo vincere per i satanelli per continuare la propria rincorsa alla capolista Bitonto, distante 5 punti, ed impegnata oggi nel big match di giornata col Cerignola. Si gioca in uno "Zaccheria" chiuso al pubblico per la precedente diffida divenuta squalifica in occasione proprio della gara con gli ofantini di due domeniche fa.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-brindisi/330804.html

Formazioni ufficiali

FOGGIA: Fumagalli, Kourfalidis, Anelli, Gentile, El Ouazni, Russo, Viscomi, Gerbaudo, Staiano, Ndiaye, Cadili. A disposizione: Di Stasio, Cittadino, Tortori, Allegretti, Tedesco, Campagna, Salines, Di Jenno, Cipolletta. Allenatore: Roberto Cau (Ninni Corda squalificato).

BRINDISI: Pizzolato, Dario, Escu, Zappacosta, Ianniciello, Fruci, Merito, Pizzolla, Tourè, Marino, Ancora. A disposizione: Lacirignola, Capone, Boccadamo, Balsamà, Nardelli, Marangi, Nocerino, Maglie, Cuomo. Allenatore: Salvatore Ciullo.