Catania generoso, ma spuntato: bloccata la capolista Reggina (0-0)

Il Catania blocca la corsa della capolista Reggina. Al termine di un match vibrante ed incerto fino alla fine gli etnei riescono a strappare un punto ai calabresi. La squadra di Lucarelli ci prova, coglie anche una traversa con Vicente, ma non riesce a sfondare il muro degli amaranto.

Il Catania scende in campo senza timore e spinge fin dai primissimi minuti. I rossazzurri sfiorano il gol al 2' con Vicente, ma il tiro del centrocampista dalla lunga distanza centra la traversa. La squadra di Lucarelli spinge e mette in difficoltà gli ospiti. Ci provano anche Mazzarani e Biondi, ma senza esito. Proteste vibranti da entrambe le parti per due presunti rigori non assegnati, l'arbitro non ha ritenuto di fischiare la massima punizione. Nella ripresa i rossazzurri spingono ma con meno intensità, la capolista ci prova, ma sono poche le idee in avanti. Ci provano Garufo da una parte e Barisic dall'altra, ma senza fortuna. Lucarelli e Toscano inseriscono forze fresche e il finale è vibrante (espulsi Rizzo e Gasparetto), ma non succede nulla fino al fischio finale. Parità con il Catania che fa un passettino in avanti in classifica, la Reggina torna a casa con un punto pesante verso la B.

CATANIA-REGGINA 0-0

CATANIA (4-2-3-1) Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria (74' Welbeck), Vicente (74' Rizzo); Biondi, Mazzarani (57' Barisic), Di Molfetta (57' Curcio); Beleck. A disposizione: Martinez, Esposito, Marchese, Di Grazia, Biagianti, Manneh, Allenatore: Lucarelli

REGGINA (3-4-1-2) Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Blondett (57' Garufo), Bianchi (80' De Francesco), Nielsen (68' Bellomo), Liotti; Sounas; Denis (57' Reginaldo), Corazza (80' Sarao). A disposizione: Farroni, Geria, Bertoncini, Marchi, Paolucci, Rubin, Rivas. Allenatore: Toscano.

ARBITRO: Natilla della sezione di Molfetta.

AMMONITI: Bianchi, Liotti, Calapai, Welbeck

RECUPERO: 2', 4'