Sassuolo-Parma 0-1, colpisce Gervinho nel primo tempo

Nella ventiquattresima giornata di Serie A il Sassuolo riceve il Parma di mister D'Aversa. De Zerbi sceglie Djuricic al posto dell'infortunato Traorè, mentre nei ducali orfani di Kulusevski e Kucka c'è il ritorno di Gervinho dopo i dissidi con la società.

Cronaca. Dopo una prima parte di gara di studio tra le due squadre il Parma va in vantaggio al 22' in contropiede con Gervinho ben servito da Cornelius. Dopo gli attriti per il mancato trasferimento negli Emirati Arabi è proprio l'ivoriano a siglare la rete. La reazione neroverde è sterile, ci prova prima Caputo poi Obiang, ma senza impensierire Colombi. Il primo tempo scivola via e si chiude sul risultato di 1-0 per il Parma.

Nella ripresa il Sassuolo alza il ritmo, al 78' una carambola nell'area di rigore dei ducali costringe Sepe ad un grande salvataggio. Un minuto dopo Locatelli fa tremare la traversa. Il Parma abbassa il suo baricentro ma non rinuncia ad attaccare, soprattutto coi suoi contropiedi, in uno di questi Pezzella impegna Consigli. Nonostante i tanti attacchi il Sassuolo non riesce a trovare il pari, arriva così la prima sconfitta casalinga del 2020 per i ragazzi di De Zerbi. Il Parma grazie a questa vittoria sale a 35 punti in piena zona Europa League, Sassuolo fermo a 29.