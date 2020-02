Catania, Vicente: "Stiamo puntando sul gruppo"

Al termine del match contro la Reggina, Bruno Vicente, centrocampista del Catania ha parlato in conferenza stampa; queste le sue parole: "Il loro portiere è stato bravo. Con Salandria ho già giocato ad Agrigento, ci conosciamo. E' vero abbiamo giocato bene, ci vuole tempo per prendere confidenza con i compagni. In questo momento stiamo puntando sul gruppo, dobbiamo creare una buona base, siamo a buon punto. Per i play off vediamo, pensiamo partita dopo partita. Rimpianti dopo queste partite? Non mi piace rimpiangere, meglio prendere spunto su quanto di buono abbiamo fatto. Il centrocampo a due? Ci vuole un po' più di corsa ma anche in passato ho fatto questo ruolo".