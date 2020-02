Catania, Silvestri: "Orgogliosi di aver riportato tifosi allo stadio"

Tommaso Silvestri, difensore del Catania, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Reggina; queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato e che ci aspettavamo. La prestazione di squadra è stata molto buona. Dispiace perché se l'avessimo sbloccata nel primo tempo sarebbe stata una partita diversa. Io leader? Fa piacere essere un punto di riferimento per la squadra. Rispetto alla prima parte giochiamo in modo differente ma sono successe tante cose. Adesso abbiamo raggiunto una solidità difensiva che prima non avevamo, bisogna migliorare negli ultimi metri. Con il mercato chiuso molti di noi hanno pensato al calcio giocato. Ora siamo questi e siamo consapevoli della nostra forza e daremo il massimo fino alla fine. I tifosi? Per noi è motivo d'orgoglio essere riusciti a portare la gente allo stadio. Giocare con lo stadio pieno è per noi più facile, spetta a noi convincerli".