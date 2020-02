Catania, Lucarelli: "Mi dispiace che non ci sia il Var in Serie C"

Cristiano Lucarelli, tecnico del Catania, ha parlato al termine del match conclusosi in pareggi contro la Reggina; ecco quanto dichiarato: "Stiamo stati bravi oggi per intensità, siamo arrivati primi sulle seconde palle. Siamo rammaricati per le situazioni create ma che non riusciamo a concretizzare. Nel secondo tempo abbiamo pagato la gara contro la Ternana. Mazzarani arrabbiato? Credo per la sua prestazione, non per il cambio. Abbiamo rinunciato alle individualità e abbiamo puntato sul gruppo. Andiamo a cena insieme e ci divertiamo, anche con il karaoke. Mercoledì pagherò la cena perché la squadra ha giocato bene. Sono d'accordo con Toscano, abbiamo perso qualità ma adesso siamo gruppo. Mi dispiace solo perché il Var non ci sia in Serie C. Mbende in ogni calcio d'angolo viene cinturato, succede sempre. Non capisco perché non abbiamo mai calci di rigore in questi situazioni. Questa è una cosa che mi inc....re, usciamo danneggiati da questa situazione. Rosso a Rizzo? Non ho capito, c'erano tanti giocatori davanti. Siamo vicini alla salvezza, poi ci divertiremo a rompere le scatole un po' a tutti e poi speriamo nei play off. Se abbiamo questa voglia di difenderci in avanti, riduciamo spazio e tempo della giocata avversaria e cresciamo nel fare gol, possiamo dare fastidio a tutti".