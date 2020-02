Serie D, Nolè regala i tre punti al Francavilla Pari per il Grumentum

Nella ventiquattresima giornata di serie D girone H il Francavilla ritrova il sorriso dopo 10 turni senza successi e il Grumentum Val d'Agri esce con un buon punto da Nardò. A regalare i sospirati tre punti ai sinnici che mancavano dal 23 novembre (1-2 a Brindisi) e addiritura in casa dal 3 dello stesso mese (1-0 al Gravina) è Nolè su calcio di rigore al 40' del primo tempo. E' la prima vittoria della gestione Lazic dopo le quattro conquistate dalla coppia Del Prete-Marziale. I rossoblu hanno chiuso in dieci per il doppio giallo rimediato da Tomas Grandis al quarto d'ora della ripresa. Buono il punto ottenuto dai valdagrini che negli scontri diretti li vede in vantaggio sui salentini ed è un dettaglio da tenere in considerazione al termine del campionato. I ragazzi di Finamore passano in vantaggio con il rigore di Potenza (non segnava dalla gara di andata) al 20' e poi restano in inferiorità numerica per il doppio giallo al 31' a De Luca. Poi i neretini impattano sempre dal dischetto con Calemme.