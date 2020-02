Serie C, Potenza beffato al 93' sul 2-2 Il Picerno ne prende 3 a Bari

Nella ventiseiesima giornata di serie C girone C soltanto un punto per le due lucane. Il Potenza non sa più vincere e con le ultime tre della classe in altrettante partite ha raccolto solamente due punti. La formazione del capoluogo di regione subisce lo svantaggio del Rende dopo 1' con Libertazzi, ma al 10' impatta con Emerson e al 2' della ripresa la ribalta con Coccia. Però i ragazzi di Raffaele vengono beffati al terzo minuto di recupero dai calabresi che siglano il 2-2 con Saveljesvs. Invece il Picerno cade sotto i colpi del Bari. I galletti vanno sul doppio vantaggio in 31' con Laribi e Antenucci e triplicano a 8' dalla fine con Scavone.

.