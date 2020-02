Bari, Vivarini: "È il momento di spiccare il volo"

Soddisfatto mister Vivarini nel post partita della sfida del San Nicola contro l'AZ Picerno.

«Questa sera sono tanto soddisfatto e non potrebbe essere altrimenti; una prestazione pulita, precisa, di qualità, con poche sbavature, portata avanti con grande sicurezza; questa è la strada, queste sono prestazioni fondamentali.

Oggi un Bari padrone del campo, che ha giocato con personalità, impeccabile, contro un avversario ordinato che poteva crearci difficoltà. Faccio fatica a segnalare individualità su tutti e non posso che fare i complimenti a tutti i ragazzi. Di Cesare ha dimostrato quanto tiene e questa maglia, è il Capitano ed è un gran valore per noi; ma ripeto, tutta la squadra ha lavorato nel modo giusto. E’ stata la risposta che cercavo, data con convinzione ed entusiasmo. Sono felice per il primo gol di Laribi, premio al modo in cui il ragazzo si è calato in questo progetto, e per il primo di Scavone, sono i suoi gol e che cross Ciofani.

Prestazione di alto livello in un momento decisivo. Noi ci siamo, concentrati su di noi; affrontare il Bari deve essere difficile per tutti; i condizionamenti esterni sono da tenere fuori. Adesso cerchiamo di dare continuità, in crescendo, perché da qui ad aprile si decidono le sorti. È ora il momento di spiccare il volo; prendiamo coscienza di quello che sappiamo fare. Queste prestazioni accendono l’entusiasmo, a tutti i livelli».