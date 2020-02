Bari, la gioia di Laribi: "Vittoria che fa crescere l'entusiasmo"

Primo gol in biancorosso per Karim Laribi, rinforzo arrivato in Puglia nel mercato invernale, che ha aperto le danze nel successo del Bari sul Picerno. Il giocatore, al termine della sfida, ha così commentato il successo dei suoi compagni e le emozioni del primo gol:

«Era da anni che non segnavo su punizione, da un Foggia-Viareggio. Ero distante, ma ho voluto provarci ed è andata bene. Sono contento per il gol e per il risultato di oggi. Questa vittoria ci dà forza; è una di quelle partite che fa crescere l'entusiasmo e il morale. Noi nello spogliatoio ne abbiamo tanto e vorremmo vedere lo stadio pieno, perché questo è un percorso che dobbiamo fare insieme ai tifosi. Dobbiamo correre sulle ali dall'entusiasmo. Come dite voi a Bari, Ci vuole il "priscio".

È questo che serve per continuare in questo cammino secondo me straordinario. Ventuno risultati utili consecutivi, tre vittorie in casa e due pareggi fuori contro due squadre difficili. Non dobbiamo mollare di un centimentro.

Con i miei compagni mi sono trovato subito bene, con Antenucci e Simeri ci divertiamo molto anche durante gli allenamenti e il contributo anche di chi gioca meno è fondamentale perché lavoriamo tutti al massimo».