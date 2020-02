Archiviato il successo per 3-0 sul Picerno, 21o risultato utile di fila, i biancorossi torneranno in campo per preparare la sfida con la Cavese, valida per il 27o turno del Girone C di Lega Pro, in programma domenica 23 febbraio, alle ore 15:00, sul terreno del 'Menti' di Castellammare di Stabia. La ripresa è prevista martedì 18 febbraio, dalle ore 14:30, all'Antistadio.