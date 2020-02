Rassegna stampa, i titoli sul Catania

Buona gara per applicazione e intensità, ma il Catania non riesce ad abbattere il muro della Reggina. Al Massimino il big match della 26^ giornata del girone C di Serie C si è concluso a reti bianche e tanto nervosismo in campo. I rossazzurri si confermano in un buon momento di forma dopo le gare conto Cavese e Ternana. Ecco i titoli dei principali quotidiani sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

"La Reggina trema e si accontenta Catania rinvigorito ma sfortunato"

CORRIERE DELLO SPORT

"Catania e Reggina si pungono per 96’ ma i due attacchi non trovano varchi"

TUTTOSPORT

"Nervosismo e proteste ma niente gol"

