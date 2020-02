Verbania, al "Pedroli" con la Fezzanese la vittoria della speranza

Non poteva cominciare meglio il percorso di Luca Porcu sulla panchina del Verbania, con una vittoria in quello che alla vigilia viene identificato come un vero e proprio match salvezza che ridà fiato alla speranza di tutto l'ambiente biancocerchiato, che non vuole rassegnarsi al pronto ritorno in Eccellenza dopo un solo anno di Serie D. Certo il cammino è appena cominciato e la prestazione con la Fezzanese, tutt'altro che indimenticabile dal punto di vista del gioco, dovrà essere migliorata se i lacuali vogliono per davvero giocarsi tutte le proprie chance di rimanere in categoria ma dopo neanche una settimana era forse ingeneroso chiedere di più ad un gruppo che aveva come primo obiettivo quello dei tre punti per restare in corsa. Il resto arriverà? Sarà solo il tempo a dirlo ma la notizia è che a Verbania la squadra è viva.

Liguri poco incisivi Cinque giorni sono pochi per intervenire in maniera fattiva su una squadra ma mister Porcu prova ugualmente ad imprimere la propria impronta cambia il modulo della squadra, che scende in campo con concreto 4-4-2, e alcuni degli uomini tra i quali il giovane Colombo, a cui viene affidata la corsia di destra, e Artiglia chiamato a far coppia con Pedrabissi al centro dell'attacco. L'atteggiamento del Verbania è quella di una squadra in difficoltà, quasi spaurita dagli ultimi rovesci in campionato, e l'approccio al primo tempo conferma le difficoltà delle ultime settimane con gli ospiti che, più propositivi, sembrano poter prendere il sopravvento. La Fezzanese infatti parte subito forte, al 3' l'ex Gozzano Addiego Mobilio libera al tiro Brunetti che dal cuore dell'area di rigore grazia Russo; un minuto dopo è un rasoterra di Baudi ad impegnare il portiere lacuale, sicuro nella presa a terra. La replica del Verbania è troppo tenue e allora i liguri capiscono di poter tenere in mano il pallino del gioco creando i presupposti per il vantaggio al 21', quando un cross velenoso di Baudi taglia tutta l'area senza che né Addiego Mobilio né Dell'Amico riescano ad intervenire sulla sfera che arriva docile tra le braccia di Russo. Al 36' Brunetti lascia partire una botta che chiama il portiere di casa all'affannosa respinta, al 38' lo stesso Brunetti calcia da fuori con la sfera che sibila non lontana dai pali della porta verbanese.

La rete della speranza L'incantesimo che ha bloccato il Verbania per tutta la prima frazione di infrange dopo nemmeno un minuto di gioco quando Piraccini serve largo Artiglia posizionato sul fronte destro, da dove lascia partire un tocco arretrato che favorisce la battuta di prima intenzione di Colombo che regala al classe 2001 la prima rete stagionale e il vantaggio ai biancocerchiati. Il gol gela la Fezzanese che fatica a ricompattarsi concedendo al Verbania altre occasioni, la più pericolosa delle quali conclusa con un piazzato da rugby di Piraccini che si perde alle stelle (13'). Ci vuole però anche la firma di capitan Russo sulla vittoria del Verbania e il portiere la pone in calce al 16' quando con un riflesso felino si oppone al colpo di testa ravvicinato di Dell'Amico, che impatta come meglio non si potrebbe un cross profondo di Addiego Mobilio che pesca fuori posizione Fortis. La Fezzanese, nel tentativo di recuperare, lascia prateria ai padroni di casa che però gli avanti verbanesi non sfruttano nonostante qualche ghiotta occasione; ed ecco che i liguri l'occasione per trovare il pareggio la conquistano al 41' con una punizione dalla lunetta che Baudi calcia proprio dov'è posizionato Russo, che abbranca e ringrazia. Il forcing degli ospiti in maglia verde si fa furioso nel recupero, al 46' De Martino sugli sviluppi di un calcio d'angolo incoccia sfiorando il bersaglio grosso, sul fronte opposto Gambino spara da fuori obbligando Greci ad allungare la sfera oltre la traversa (48'). L'ultima occasione è di marca ligure, Diallo fugge in velocità ma il suo fendente non ha precisione infrangendo le ultime speranze ospiti di recuperare una gara che non avrebbero dovuto perdere.

VERBANIA-FEZZANESE 1-0

Rete: 1'st Colombo.

Verbania (4-4-2): Russo; Fortis, Gatti, Pezzati, Riva (24' Gioria); Vanzan (26'st Lonardi), Piraccini, Musso, Colombo (42'st Gambino); Artiglia (20'st Perpepaj), Pedrabissi (37'st Austoni). A disposizione: Strola, Osei, Spadoni, Magagnato. All. Porcu.

Fezzanese (4-3-1-2): Greci; Gavini (20'st Diallo), Zavatto, De Martino, Casanova; Brunetti, Monacizzo, Dell'Amico (20'st Castagnaro); Saporiti (32'st Tivegna); Addiego Mobilio, Baudi. A disposizione: Bleve, Bongiorni, Bonfiglioli, Bruzzi, Felice, Terminello. All. Sabatini.

Arbitro: Galasso di Ciampino.

Note: Ammoniti Vanzan, Colombo e Russo per il Verbania, Gavini, Addiego Mobilio e Zavatto per la Fezzanese.

